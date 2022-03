Koos on hea, aga võiks olla parem? Uudne 5-minuti meetod aitab muuta suhte veelgi tugevamaks

Paljudes paarisuhetes on omavaheline suhtlemine täiesti nullilähedane ja kadunud. Mida edasi aeg läheb ja seda vähem pingutusi tehakse selleks, et omavahelistest probleemidest rääkida. Ja selle tõttu tekib vaikus, mis ei muuda olukorda just paremaks. Selleks, et sellest nõiaringist välja saada, on meil teile üks hea soovitus. Ja selleks läheb sul vaja ainult 5 minutit päevas.

5- minuti meetod

See meetod on iseenesest küll lihtne aga kui te ei ole omavahel juba pikemat aega rääkinud palju, siis võib selle ellu rakendamine olla alguses raske. Niisiis tuleb teil võtta aega maha ja rääkida omavahel iga päev 5-minutit. See aitab lahendada ära kõik olemasolevad probleemid ja arusaamatused. Loomulikult tuleb selleks pingutada aga igapäevane harjutamine teeb meistriks. Tähtis on ka see, et kõik ekraanid tuleks selleks ajaks lihtsalt välja lülitada.

Millist kasu see toob?

Kõige esimeseks tuleks ära märkida ilmselt seda, et isegi see, et te tahate rääkida ja pingutate selle nimel, on hea ja aitab teil leida midagi ühist. See aitab alustada nullist, hoida ära möödarääkimist ning edaspidiseid probleeme. See meetod aitab teil muuta oma suhet paremaks ning lähedasemaks.

allikas: Kodused Lood