Juhid on määratluse järgi kõrge staatusega. Niisiis — kui naised on juhtpositsioonil, ei ole see inimestele sageli meelt mööda. Kujutage ette, et näete 12-aastast noomimas oma vanemaid või praktikanti kirjeldamas oma ettekujutust ettevõtte tulevikust ettevõtte tegevjuhile — tegu on madala staatusega inimestega, kes käituvad nagu kõrge staatusega inimesed, ja see võib inimestes esile kutsuda tugevaid tundeid, näiteks šokeerida, ajada raevu ning äratada vaenulikkust ja nördimust.

Need emotsioonid valdavad paljusid inimesi naisi juhtpositsioonil nähes, isegi kui nad ei taha niimoodi tunda.