Kui märkad kaaslase juures selliseid käitumisviise, on üpris kindel, et ta valetab sulle otse näkku

See on veel hullem, kui silmsidest hoidumine, kui inimene ei pilguta enam silmi ja vaatab sulle pingsalt otsa. Kui see pilk on läbitungiv, siis tähendab see, et ta ei tunne ennast eriti kindlalt, sest ta on sulle valetamas. Öeldakse ju, et silmad on hinge peegel. Samuti on tähtis pilgu suund - inimene, kes valetab, vaatab sageli paremale poole, et midagi meelde tuletada või siis hoiab pilku maas.