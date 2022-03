Et emme kestaks! Kahe väikese tütre ema vajab abi võitluses rinnavähiga

Neile küsimustele vähemalt sel hetkel vastuseid ma välja ei mõelnud ja isegi kui oleksin mõelnud, kas see oleks mind edasi viinud... Nii tühi tunne oli. Mina, kes ma alati kõike detailselt ette planeerisin, sain aru, et mul puudub igasugune edasine kontroll ja see tundus nii hirmutav.

Pikalt ma siiski seal "mustas augus" peatuda ei saanud ega ka tahtnud. Kuna minu igapäevane motivatsioon on lahutamatult seotud kahe pisikese tütrega, võtsin vastu otsuse minna julgelt ja positiivsete(!) mõtetega edasi ja teha kõik, mis on mu võimuses, et võita oma elu suurim lahing! Olen alles päris alguses sellel teekonnal ja nagu mu raviarst ütles, tuleb raviplaani mõttes peale minna täispangaga.