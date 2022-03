Kohtinguäppides on hulgaliselt erinevaid inimesi. Pole saladus, et leida sealt kedagi, kellega suurepäraselt klapiksid, on tõeline õnnemäng. Kuidas siiski teha nii, et leiaksid omale sobiva kaaslase kiiremini ja vähesema vaevaga? Tuleb välja, et võti on suhtluses!