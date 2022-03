Õnnekoolitaja avaldab: kui ütled endale, et su mingi tunde tundmine on vale, tõstab see ärevust veelgi

Tasakaalukas inimene on just selline

Dalí kirjeldab, et tasakaalukas ja rahulik inimene oskab märgata ja eristada iseennast oma reageeringutest. Ta oskab ennast analüüsida ning valida, kas minna reageeringuga kaasa või mitte.

See ei tähenda, et rahulik ja tasakaalukas inimene ei võiks endast välja minna, kogeda ärevust või olla mures oleviku või tuleviku pärast. Pigem on see Dalí sõnul vastutuse võtmise koht.

Kui lähed ärevaks või endast välja, on tähtis end kõrvalt näha, mis juhtus ja kuidas saab teha nii, et järgmisel korral reageeriks teistmoodi või oskaks reageeringule stopi panna, et ei teeks endale ega teistele liiga.

Oluline on olla endaga kontaktis, aga tähtis on ka lasta välja kõik emotsioonid ja tunded

Dalí toob näiteks, et kui hakkame ütlema, et peame olema vaid õnnelikud ja rahulikud, siis hakkame endale keelama teisi tundeid ja kinnitame endale, et ärevuse, stressi, mure ja hirmu tundmine oleks justkui vale. Siiski, kui ütled endale, et su mingi tunde tundmine on vale, tõstab see ärevust veelgi. Kõik tunded on normaalsed, küsimus on selles, milline tunne domineerib ja kõige jõulisemalt valitseb.

Abiks tasakaalu leidmisel on teadlikkus, praktikad, eneseanalüüs, eneseareng ja endaga tegelemine. Kui endale kõiki tundeid lubada, saab hakata valida, et oled näiteks 10 minutit kuri või masenduses ja siis valid, et lähed edasi. Ebateadlikul inimesel tihti see valikukoht puudub.

„Küsimus on selles, et kui me oleme ärevad, siis kuidas me tuleme rahusse tagasi. Kuidas toome end keskmesse tagasi,“ selgitab ta.

Koolitaja räägib, et rahusse on oluline tagasi tulla, sest kui oleme liiga kaua ärevas foonis, saab lisaks närvisüsteemile kannatada ka meie immuunsus. Nii oleme rohkem avatud haigustele ja ärevust veelgi rohkem ligi tõmbama.

Kui tunned, et sa ei ole tasakaalukas ka rahulik, on see Dalí sõnul treenitav ning iga inimene saab sinna jõuda.