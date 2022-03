Ukraina tudengi Lana Kozaki elu on viimastel nädalatel pea peale pööratud. Ta elab hetkel küll Londonis, kuid tema päevad algavad juba nädalaid ärevate teadetega oma kodulinnast. "Ma ei vaja enam külma vett, et end üles äratada. See on minu uus hommikurutiin."