Unustamatu ulakus egiptlasega: ärkasin poole öö pealt võõras voodis ja avastasin, et olime seksinud

Terve edasise reisi olin täielik närvipundar, sest olin kindel, et sain boonusena ka mõned suguhaigused. Kuna haiguste peiteaeg on üsna pikk, siis käisin pool aastat veel väriseva südamega ringi kuni sain kõik testid teha. Õnneks olin terve, kuid see on kindlasti üks vahekord, mis oleks võinud olemata olla. Turvalisus ennekõike!”- Erika, 29