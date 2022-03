Jälle raha otsas? Kontrolli üle, ega sinu raha ei "neela" see levinud harjumus

Selgub, et üks enimlevinud raha "neelajad" on kõikvõimalikud klubid, millega oled sõlminud aastalepingud. Näiteks kui sa maksad iga kuu mõnele spordiklubile teatud summa , kuid kohapeal käid pigem harva, siis oleks mõistlik see leping lõpetada.

Kevad on käes ja trenni saab ka värskes õhus teha – mine metsa jooksma, sõida ratta või rulluiskudega, käi ujumas või tee kiirkõndi. Lisaks pakuvad paljud treenerid koduseid treeningprogramme, mis võivad olla kordi soodsamad ja sulle mugavamad. Siiski, ära osta paketti kohe- enne proovi ja veendu kas see sobib sulle ning kas sul on ka järjepidevust.