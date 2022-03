Keskealise abielumehe pisarakiskuja: aastatepikkune seksivaba elu tekitas kiusatuse magada naise parima sõbrannaga

"Ta on minuga mitu kuud flirtinud ja ma olen ka kõigest inimene. Ma armastan oma naist ja ma olen proovinud kõike, et ta mind uuesti ihaldama hakkaks, kuid miski ei toimi. Mina olen 47-aastane ja tema on 41. Oleme koos olnud 20 aastat ja meil on kaks last, kes on mõlemad täiskasvanud ja elavad juba mujal.

Meil oli korralik seksuaalelu, kuni ta umbes kolm aastat tagasi selle vastu täielikult huvi kaotas. Ta hakkas tooma vabandusi, et on liiga väsinud või stressis või tal on liiga palju muud, millele mõelda. Pigem korraldaks ta oma riidepoe väljapanekud ümber, kui et tuleks varakult koju. Üritasin tema elu lihtsamaks teha, tegin regulaarselt süüa ja koristasin ning valasin talle klaasikese veini, kui ta koju tuli. Viisin ta restoranidesse ja tegin nädalavahetusteks plaane.

See ei muutnud aga midagi. Kui ainult, siis tundus, et ta oli minu pingutustest nördinud ja intiimsusest vähem huvitatud. Ta on füüsilisest suhtest täielikult loobunud. Kuna ta töötab nii palju, räägin sageli tema 48-aastase sõbrannaga rohkem kui ta ise. Ta helistab, kui mu naine on hõivatud või majast väljas, ja me räägime.

Ma isegi usaldasin teda meie intiimelu puudumise kohta, sest arvasin, et tal võib olla ideid või ta saab minu naisega rääkida. See sõbranna on lahutatud ja kui ta minuga flirtima hakkas, arvasin, et kujutan seda ette. Kuid eelmisel nädalavahetusel, kui me kõik välja õhtust sööma läksime, ei eksinud ma tema kavatsustes. Ta silitas laua all minu jalga meelalt oma jalaga ja pani vahepeal isegi oma käe mu põlvele.

Eile õhtul saatis ta sõnumi ja küsis, kas ma tahaksin kohtuda, ainult meie kahekesi. Ma tean, et ta mõtleb kohtumise all seksi. Mul on nii suur kiusatus öelda "jah", kuid ma olen teadlik, et tõenäoliselt lõpeb see kõik pisaratega. Mida ma peaksin tegema?“

