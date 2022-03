Milline vaprus! Riigist põgenenud ukrainlannad pöörduvad tagasi, et aidata sissetungi vastu võidelda

Kiievi elanik Marija Halligan liigub Kiievi poole, et olla koos oma perega ja võidelda koos vene sõdurite vastu. "Kui ma pean seda tegema, teen seda oma riigi, oma sugulaste ja sõprade heaks," ütles naine rongile minnes.

Marija sõnas, et kuigi naisena on ta harjunud oma rolliga olema pere, sugulaste ja sõprade osas hooliv ja lahke, siis nüüd tunneb, et kõik ukrainlased on tema sugulased, kes abi vajavad.

Kõigil kodumaale naasvatel naistel on sõjakoldesse minekuks omad põhjused, kuid üks on kindel, see on sümboolne vastupanu Venemaa agressoritele. Ukraina poole suunduvad naised on hoopis vaiksemad ja süngemad kui need, keda võib näha sealt tulemas.

40-aastane Tetjana Veremõtšenko läks Poola juba kolm päeva enne, et oma kaks täiskasvanud tütart ohutusse kohta toimetada, ning nüüd naaseb Ida-Ukrainasse, Venemaa piiri lähedale, sest ei kannata lihtsalt istumist ja enda sees valitsevat tühjust. Tetjana läks tagasi, et olla koos oma abikaasaga, keda tõenäoliselt varsti sõjaväkke appi palutakse.

"See on minu kodumaa. Ja ma arvan, et ma saan seal olla ilmselt rohkem abiks kui siia jäädes," ütles ta. "Ukraina on võrdselt tähtis nii meestele kui naistele... Meil on jõudu, tahet ja südant. Ja naistel on seda samuti."

Oma lapselapsed Poola toonud Irõna Odell ütles, et tunneb vajadust naasta oma ülejäänud pere juurde Odessas. Irõna lisas: "Olen ärevil, aga tunne on aja jooksul muutunud nüriks. Tahan lihtsalt oma pere kõrval olla."

Allikas: CNN Edition