Armastatud näitleja Amanda Seyfriedi ja tema abikaasa ebatavalise, kuid kindla suhte saladus

Iga suhe on erinev ja paar peab ise oma armulugu üles ehitama. Amanda ja Thomas on selle õnne saladuse valemi alates 2015. aastal kohtumisest igatahes leida suutnud. Kohtudes oli kumbki nii-öelda „halvas suhtes“ ja alguses õppisid nad üksteist tundma vaid sõpradena. Aasta hiljem läks näitlejanna oma elukaaslasest lahku ning Thomas lahutas oma abielu. Ei läinud kaua, kui nad uuesti tänu filmiprojektile kokku said ja asja avalikuks tegid.

Muidugi on ka neil raskemaid hetki, nii nagu kõigil paaridel, kuid nad on suutnud tänu heale ja pidevale omavahelisele suhtlusele raskematest hetkedest üle saada, mis on suhte veelgi tugevamaks muutnud. Ka paari sotsiaalmeediat vaadates on näha, et neil on ellu pingevaba suhtumine ja oma tihedate töögraafikute juures on siiski pere neile kõige tähtsam. Koos kasvatatakse maal farmis elades nelja-aastast tütart Ninat ja aastast poega Thomast.