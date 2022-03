Peatselt isaks saav Robert Rool: mulle meeldib mõelda, et olen romantiline

„Mulle meeldib mõelda, et olen romantiline. See kuidagi tuleb koduse kasvatusega, selline elementaarne kiindumuse ja armastuse väljendamise oskus. Ühelt poolt on kena lilli kinkida, aga teine asi on see, et suudad küsimata saada aru, mis kaaslasele meeldib ja siis seda talle kas kingituse või emotsiooni näol pakkuda. Mulle tõesti meeldib kinke teha või rõõmu jagada.“