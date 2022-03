Ukrainlannadele tööd pakkunud ilusalongi juht: samasuguse innuga, nagu nad enese eest hoolitsevad, pakuvad nad ka teenust

„Seda ei ole võimalik sõnadesse panna. See, mis Ukrainas toimub, on kohutavalt valus ja ei ole mitte ühestki aspektist põhjendatud. Naised võitlevad sealt põgenedes enda ja oma laste elude nimel, soovides lihtsalt kaitset ja turvatunnet. Sealjuures peavad nad jätma oma mehed, vennad, isad ja meessoost sõbrad ja sugulased teadmatusesse. Ukraina naised on uskumatult tugevad, et nad suudavad selles olukorras säilitada kainet mõistust enda ja oma laste elude eest võideldes. Enamikul ei ole praegu mitte midagi. Neil ei ole püsivaid kodusid, neil ei ole riideid ja jalatseid ning neil puuduvad esmatarbed. Mitte keegi ei peaks mitte iialgi sellist kaotust ja valu üle elama. Sellepärast on oluline, et igaüks annaks oma panuse, kui väike see ka ei oleks, et aidata neil jälle elu üles ehitada. Me ei tea mitte keegi kunagi, millal endal võib sellist abi vaja minna,“ paneb ilusalongi tegevjuht ja püsimeigimeister Adriana südamele.