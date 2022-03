Gucci loovjuht Alessandro Michele: "naiselike" rõivaste kandmine aitab meestel purustada soostereotüüpe

Alessandro räägib, et talle meeldib näha mehi värvilisi ja uhkeid rõivaid kandmas ning usub, et nad tõesti naudivad vabadust olla naiselikumad, millega seavad mehelikkuse mõiste kahtluse alla ning näitavad end küljest, mis ei olnud varem vastuvõetav.

Näiteks toob Gucci loovjuht kuulsuste seast laulja Harry Stylesi, kes 2020. aasta Vogue kaanel kleidis poseeris. Mehelikkuse all mõistame nüüd midagi palju laiemat, mehed tunnevad end ajaga järjest vabamalt olla need, kes nad olla tahavad. "Toretsev" on tema arust väga tore omadussõna, mida kasutatakse punase vaiba ürituste riiete kirjeldamiseks. Toretseva stiiliga saavad mehed samuti näidata, et tunnevad end riietuses vabana.

Loovjuht on öelnud, et tema suund moele on sujuv ning ta disainib rõivaid inimkonnale, mitte ei suuna rõivaid eraldi naistele või meestele. Ise leppis ta enda kui homoseksuaalse mehega juba 1980. aastal, kui Itaalia oli sügavalt katoliiklik riik. Seepärast tunnebki Alessandro, et esindab varasemalt veidrikeks peetud inimesi.

Ta leiab, et tänu kuulsustele nagu Harry Styles julgevad ka teised mehed end seelikus või kleidis näidata ja Gucci müüginumbrid näitavad, et tal on õigus. Kaubmärgi tulud kasvasid 6 aastaga pea 5 miljardi euro võrra.

Allikas: Daily Mail