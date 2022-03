Kuidas pakkuda oma mehele enneolematut naudingut ja võimsat finišit? Vastab Epp Kärsin!

Pesubärndi BonBoni blogis annab vastused põletavatele seksiküsimustele Epp Kärsin!

Kui tihti võiks või peaks naine end rahuldama?

Epp: "Eneserahuldamise retsept on see – kui Sul on selleks soov, siis järelikult tuleb seda teha! Ilmutagu see soov ennast kord kuus, või iga päev. Kõige hullem on, kui me naistena seda iseendale keelame. Ma olen juba viimased seitse aastat rääkinud, et kõige hullem naine on rahuldamata naine! Rahuldamata naine muutub kibestunuks, tema nägu tõmbub pingesse, suunurgad vajuvad alla ja kogu olek on krampis. Kui eneserahuldamine on midagi, millel varasemalt Sinu elus kohta olnud pole, soovitan Sul esmalt ennast tundma õppida yoni massaaži koolitusel. Nii õpid endale naudinguid pakkuma kõige paremal võimalikul moel, kogema sisemisi orgasme ja avastama oma keha erogeenseid piirkondi pealaest jalatallani.’’

Epp: ,,Nii palju kui on erinevaid naisi, on ka erinevaid soove ja vajadusi. Mõni naine saab oma kõige sügavamad ja imelisemad kogemused olles suhtes ühe ja sama mehega, kuid mõne hinge teekonda on sisse kirjutatud kirjud keerdkäigud. Tema jõuab erinevate paariliste kaudu võib-olla täpselt samasse kohta, kui see naine, kes on terve elu ühe kaaslasega koos olnud. Seega ei ole siin ühtset vastust. Kõige olulisem on, et oleksid enda paarisuhtes õnnelik ja tunneksid, et Sinu sisemaailmast tulenevad soovid on teisele vastuvõetavad ja ta rõõmuga pakub Sulle seda, mida vajad. Kuid kui Sul on suhtes olles pidevalt tunne, et midagi jääb puudu, Sa pead kogu aeg midagi ütlema, korrutama ja nähtavale tooma, siis varem või hiljem Sa väsid. Eestis on olemas suurepärased teraapiad – näiteks imago suhteteraapia ja PREP, kuhu saab minna koos partneriga, et õppida teineteist paremini mõistma. Ent kui kõike on proovitud, on aeg edasi liikuda.’’

Kas on nii-öelda must- have lelud, mis ühel paaril võiksid voodikapis olla?