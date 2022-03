Katastroofiline kolmekas: tahad seksielule vürtsi anda, lõpetad vallalisena!

Paar kohtus ühe neiuga töö kaudu, kuid ei tahtnud talle alguses liigselt survet avaldada, sest too oli süütu. Algne plaan, et keegi kolmas toob nende seksile midagi uut ja pöörast juurde, läks aga täielikult luhta, sest lõpuks tõrjuti ideega välja tulnud Tyalor hoopiski kõrvale.

Olenemata sellest, et neil ei olnud selle vastu mingit reeglit, siis tundis Taylor, et tegu teda häiris, kuid soovis samas oma kaaslasega suhet jätkata, seda nüüd küll kahekesi. Mees aga sama ei arvanud ja ütles, et tahab mõlemaid naisi ning see oli Taylori jaoks suhte lõppemise jaoks otsustav ning ta lahkus.

Siiski pole tal nende suhtes halbu tundeid ja ütleb, et tal on hea meel, et sellise kogemuse läbi tegi, sest see õpetas talle nii mõndagi. Praeguseks on naine uues suhtes mehega, kes on tema elu armastus ning kohtleb teda kui kuningannat.