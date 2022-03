Ometi on igas raskes olukorras ka oma päikesekiir, mis ulatub kohale ka läbi hägusa udu ning mida järgides saab liikuda palju kindlamale pinnale. Sel nädalal on selliseks päikesekiireks suhted kõige lähemate inimestega, isetu armastus ning töö omaenda väikestes aedades, kuulugu need siis mistahes eluvaldkonda.