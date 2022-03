Kadri Tali ukrainlaste aitamisest: tuleb teada, et sõjapõgenikega on üsna raske suhelda, sest neis on palju ängi ja valu

"Meie koos kaksikõe Anuga tegime sellise plaani, et hoiame neil inimestel, keda aitasime, ka silma peal ja õlga all. Et see Ukraina pere teaks, et nad pole üksi ja siin on toeks "laiendatud perekond". Tuleb teada, et sõjapõgenikega on üsna raske suhelda, sest neis on palju ängi ja valu, mille lahtumiseks kulub mõistagi tublisti aega. Kui igaüks võtab ühe Ukraina pere enda tiiva alla, on neil võimalus see hirm kiiremini seljatada."