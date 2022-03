Eesti mehe kurb ülestunnistus: kui ma kodus ise seksi ei algataks siis polekski mul ilmselt suguelu

"See naise intinsiivi mitte haaramine on tõsi ja väga häiriv. Kui ma kodus ise seksi ei algataks siis polekski mul ilmselt suguelu. Olen naisega rääkinud ka sellest, et miks ta ise ei algata.

Siis sellest tülligi läinud. Vahel on öelnud, et ma käisin ju pesus ja ootasin sind voodis, kuid sa ei tulnud. Kas iga pesus käik tähendaks, et tahad seksi? Mulle meeldiks kui naine nt paneks käe mulle püksi vms. Kohe ilmne vihje, et hakkame tegutsema."