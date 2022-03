Mida teha täna selleks, et olla uuel kuul jõukam? Jälgi neid nõuandeid!

Majapidamiskulud võivad olla ühed suurimad kulutused, mida teed – seepärast tasuks kriitilise pilguga üle vaadata ja läbi mõelda võimalused, kuidas neilt igakuiselt rohkem kokku hoida. Lihtsaim viis on võimalusel väiksema kodu peale mõelda, olgu selleks siis korter või maja. Teine variant on ka asukohta vahetada. Kui elad kesklinnas, siis uuri üüri ja kinnisvarahindu odavamates linnaosades. Juhul kui need tunduvad liiga ekstreemsed variandid ja praegusest elukohast loobuda ei suuda, siis on võimalik ka tube välja rentida.