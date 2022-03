Naine, ära nii tee! Seksiekspert avaldab: see on ohtlik viga, mida seksleludega tehakse

Ekspert avaldab portaalis The Sun oma aasta taguse kogemuse, kui ta läbis oma tavalist ülesannete nimekirja: tõmbas kardinad ette, kontrollis, et ahi on väljas ja juuksesirgendaja pistikust eemaldatud oleks. Siis pani ta oma lemmikvibraatori laadima ja see kujunes üheks suurimaks apsakaks, mida vibraatoriga teha saab.

Kui jätad vibraatori pikemaks ajaks pistikupessa laadima, siis on võimalus, et pead sellega peale seda päeva ka hüvasti jätma, sest surve esemele on niivõrd suur, et see põleb lihtsalt läbi. Isegi, kui asjad sinu leluga nii ei lähe, siis vähendad terve öö laadimisega tema eluiga siiski väga korralikult.