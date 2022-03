Tegelikult ei saa suhtes kedagi võitjaks peale vaidlusi kuulutada, kuid siiski tuleb tunnistada, et vaidluste käigus käitutakse viisidel, mis lõppevad sellega, et tunned end kaotaja rollis. Siin on põhjused, miks tundub, et abikaasa tülid võidab.