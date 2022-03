Oh, ei! Kirehoos tehtud "maasikat" ei õnnestu kuidagi peita? Need nipid päästavad su hädast välja!

Aloe vera, universaalne parandus Kas on midagi, mida aaloe ei suuda parandada? Vastus on EI! Aaloe on olnud parim lisand nahahoolduses – alates aknest ja lõpetades isegi valu leevendamisega. Aaloe antioksüdandid ja antibakteriaalsed omadused aitavad vähendada valu ja aitavad nahal kiiresti taastuda. Seega, kui tahad maasikast lahti saada, tõtta poodi ja osta endale aaloed. Paremate tulemuste saavutamiseks kanna seda kaks korda päevas peale.

Ka soe vesi päästab

Kui oled aga külmateraapiaga hiljaks jäänud ja maasikas on nahal „ilutsenud” juba paar päeva, siis see tähendab seda, et selle all on intensiivne verehüüve. Nii et on aeg leotada rätikut soojas vees ja seejärel tupsutada seda õrnalt enda maasika peale.