Voodipesu valik ütleb teie kohta palju! Just see värv näitab, et sa seksid enda partneriga palju

Heledad toonid

Kui sa eelistad magamistoas heledaid ja rahulikke toone, siis ilmselt valid ka voodipesuks midagi lihtsamat – näiteks üleni valge komplekti.

Seda tüüpi voodipesu tekitab toas rahuliku tunde, seega tõenäoliselt oled keegi, kes armastab puhtust ja ei kannata segadust. Mustrite ja värvide puudumine näitab, et oled minimalist ent oled avatud meelega ja avaldad alati arvamust, kui seda küsitakse. Tõenäoliselt naudid luksust ning oled nõus kvaliteedi eest palju maksma.

Mustrid

Kui eelistad mustreid, oled sina peal eneseväljendusega. Kui voodipesuks valid täpid, oled kergemeelne, lõbus ja muretu. Samuti on sul väga tugev keskendumisvõime.

Seevastu triibud annab edasi inimese enesekindlust. Kui voodis kohtab sebra- või leopardimustreid, näitab see sinu loomingulist poolt ja et sa ei karda enda arvamust avaldada.

Värviline

Inimesed, kes magavad sinises voodipesus, saavad rohkem unetunde kui inimesed, kes magavad mis tahes muus värvitoonis. Miks? Sest sinine värv on rahulik ja see loob pingevaba meeleolu.

Roheline on looduse ja nooruse värv, mispärast aitab see värv vähendada ka ärevust. Oranž on väga positiivne ja ergutav värv – see annab sulle hommikuks palju energiat.

Kuid väga seksikaks värviks peetakse punast – see on tule ja kire värv. Kui sul on kodus ka punast värvi voodipesu, siis ilmselt seksid enda partneriga kõvasti rohkem kui teised.

Lilleline

Kui su voodipesuks on tavaliselt lillemuster, näitab see sinu sära, naiselikkust ja mängulisust. Suure tõenäosusega oled väga meeldiv ja sõbralik inimene. Kui valid heledate lillede asemel pisut naiselikumad lilled, näitab see sinu meeldivust olla tähelepanu keskpunktis ning armastad, kui sind hellitatakse.

Allikas: The Sun