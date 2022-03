Salakaval sõprus: mida teha, kui sõprussuhe teeb rohkem halba kui head?

Tõenäoliselt sa tead, kuidas peaks üks tõeline sõber käituma. Õige sõber on see, kes sind rasketel hetkedel toetab, kellega sul on hea koos olla, kellega sa tahad jagada oma rõõme ja muresid... Halb sõber käitub täiesti vastupidiselt sellele. Halb sõber toob su ellu lisaks stressi, masendust ja kurbust. Ta ei tekita sinus head enesetunnet.

Sa oled tema tõttu liiga palju haiget saanud, pidanud korduvalt pettuma ja taluma tema solvavaid märkusi. Kõiki selliseid asju võib ette tulla ka normaalses sõprussuhtes, aga kui need märkused ja haiget tegemised on korduvad, siis on midagi valesti. Halb sõber ja suhe temaga hakkab mingil ajal su vaimsele tervisele halvasti mõjuma.

Millised märgid viitavad sellele, et su sõber ei taha sulle ainult head?

Mitte keegi pole kaitstud selliste inimeste eest. Vaata, millised märgid peaksid sind valvsaks tegema.

Sa tunned end selle "sõbraga" koos olles halvasti

Sa tunned ennast halvasti ja oled kohmetunud sellepärast, kuidas ta teiste inimestega käitub

Sa tunned, et sa ei ole sina ise, kui sa temaga koos oled

Sa ei taha temaga koos olla

Usaldus on kadunud ja sa ei taha talle enam oma asjadest rääkida

See suhe on ebavõrdne: sul on tunne, et sina üksi pingutad ja näed vaeva

Sa otsid kogu aeg talle vabandusi (ja leiad ka)

Ta kritiseerib sind kogu aeg, teeb sulle solvavaid ja haiget tegevaid märkusi

Ta räägib sinust seljataga

Sa ei tea enam ise ka, miks sa temaga sõber oled

Teie vahel on rivaalitsemist

Sa ei taha temalt sõnumeid saada ja tunned hirmu, kui ta sulle helistab

Tema käitumine muutub tihti: ta võib olla ühel hetkel hooliv ja tähelepanelik, siis aga muutuda täiesti ükskõikseks sinu isiku suhtes. Sa ei peaks ennast tundma süüdi, kui sa tahad temaga edaspidi vahemaad hoida. Me kõik muutume ja meie teed lähevad lahku. Võib-olla see suhe, mis sulle kunagi sobis, ei vasta enam sinu ettekujutlustele ja soovidele. Uuringud on näidanud, et tegelikult ainult 50% meie sõpradest hindab meid tõeliselt.