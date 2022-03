Eestlanna seksi algatamiset: see oleks ju ühepoolne ja päris vastik

“Minu seksielu peab olema nagu minu suhe — võrdne! Ma ausalt öeldes kohe üldse ei kujutaks ette olukorda, kus ainult mina või siis vastupidi, minu elukaaslane näitaks initsiatiivi välja, et voodisse karata. See oleks ju ühepoolne ja päris vastik. Milleks olla koos, kui ühel inimesel on kirg kustunud? Või siis jah, kohe ei pea lahku minema, aga siis oleks vajalik seada sammud psühholoogi suunas. Muidugi ei ole meil need korrad, kes seksi algatab, täiesti näppude peal ära loetud, et oleks üleni 50/50, aga enam-vähem võrdne on see seis ikkagi. Ja me oleme seitse aastat koos olnud! Jah, muud ma ei oska öelda — elagu võrdsus.”