Nahaarst avaldab: just see on suurim viga, mida enamik meist nägu puhastades teeb

Tuleb välja, et igapäevane näopesu on nahale halb, põhjustades vahel rohkem kahju kui kasu. Üllatav on ehk see, et eriti kehtib see rasuse või aknelise näonaha puhul. Dermatoloog toob välja põhjused, miks näo tihe pesemine võib halvasti mõjuda.

· See ei aita rasuse naha puhul

Akne all kannatavad inimesed on üldiselt ka rasusema nahatüübiga. Rasu aga katab ja niisutab nahka ja on selle tervena hoidmisel väga oluliseks teguriks. Näo pesemine puhastusvahenditega eemaldab aga need looduslikud õlid ning kuivatab nahka. Selle tulemusena hakkab nahk veelgi enam rasu tootma, et kuivavat nahka päästa.

Dermatoloog ütleb, et näo puhastamiseks on soovitatav kasutada mittekomedogeenset näopuhastusõli ja õrnalt koorida 1–2 päeva tagant, selle asemel et iga päev nahale pesuvahenditega sügavpuhastust teha.

· See ei peata vistrikute teket

Akne põhjustajaks ei ole liigne rasu tootmine, vaid selle oksüdeerumine nahapinna lähedal olles, sest seguneb bakterite ja mustusega. Rasu „rääsub“ ja põhjustab ummistunud poore ja põletikku. Seega peab olema eesmärk rasu oksüdeerumise peatamine, mitte igapäevane näo pesemine. Koori kord päevas õrnalt nahka ja kasuta peale seda puhastavat seerumit, et rasu tootmine kontrolli all hoida ja vistrike teket vähendada.

· See eemaldab head bakterid

Näopuhastusvahenditega naha pesemine igapäevaselt eemaldab suure tõenäosusega üheskoos mustusega ka kõik head bakterid, mis kaitsevad nahka ja hoiavad halvad bakterid eemal. Samuti tagavad nad niiskuse lukustamise nahale, mistõttu on nahk elastne ja seda ei ohusta liigne kuivus. Seepärast võib sage näo pesemine teha rohkem kahju kui kasu, sest eemaldab kõik bakterid, mis su nahal asuvad.

Allikas: The Sun