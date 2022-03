Pole kindel, kas teie voodielu on kohutav? Märgid, mis kahjuks kinnitavad seda

Mis teeb voodielu kohutavaks? Kindlasti on igaühel meist sellest teemast oma kindel ettekujutlus kuid kindlasti on ka mõned üheti mõistetavad kriteeriumid, millele üks halb vahekord vastata võib.Kui proovid aru saada, kas teie seks on tõesti halb, siis oleme kirja pannud viis selget märki, et see seks on tõesti...halb.