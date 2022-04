Ära raiska elu kannatades ja taludes! Kirsti Timmer soovitab kõigil, kes pole oma eluga rahul, küsida endalt just SEE küsimus

"Seda on kurb kuulata, sest tegelikult peaks me kõik ärkama hommikul hea tujuga, tegelema sellega, mis teeb meid õnnelikuks ja tänama õhtul möödunud päeva heade emotsioonide eest.

Ei saa kurta ja lükata kõike kurja saatuse kaela, suur osa meie õnnest on ikka meie enda teha.

Kõik asjad ei pea kunagi sajaprotsendiliselt õnnestuma, me oleme inimesed ja seega ekslikud. Me teeme vigu ja parimal juhul õpime nendest. Ka tehnika eksib.

Sa ei ela teistele, sa pead elama ennekõike endale. See on ju sinu elu- üks ja ainus. Ära raiska seda kannatades ja taludes. Esita endale parem küsimus: mida ma olen ise selleks teinud, et ma oleksin enda eluga rahul? Kui vastust ei leia, siis on aeg hakata tegutsema."