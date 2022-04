KASULIK TEADA! Just need näomaskid sobivad kõige paremini erinevatele nahatüüpidele

Kas peaks tegema koorimist? Või valima hoopis mudamaski? Kõik sõltub sinu nahatüübist! Siin on ülevaade sellest, milline näomask ja nahatüüp käivad kokku nagu ilus nahk ja hea enesetunne.



Kõik nahatüübid → Kangasmask

Värskendava näomaskiga ei ole lihtsalt võimalik valesti minna! See niisutab, annab sära ja tundub nahal lihtsalt mõnus. Kuid tasuks meeles pidada, et kui sul on tundlik nahk, siis otsi spetsiaalselt tundlikule nahale mõeldud kangasmaski.

Rasune/aknele kalduv nahk → Mudamaskid

On teada, et mudamaskid tasakaalustavad näonahka. Need eemaldavad mustpead ja jätab naha siledaks. Eriti hästi mõjuvad piimhappe ja sidrunhappega savimaskid.

Normaalne ja kuiv nahk → Hüdrogeel- või kreemmaskid

Hüdrogeel ja kreemjas maskid on ideaalne, kui sul on vaja nahka toita. Need maskid niisutavad mõnusalt nahka ja pärast esimest kasutamist juba näed ja tunned, kuidas su nägu särab.

Tumedad laigud → Koorivad maskid

Koorivad maskid on spetsiaalselt loodud naha pealmiste kihtide eemaldamiseks. Seda tüüpi maske kantakse tavaliselt nahale ja jäetakse mõneks minutiks peale ning seejärel loputatakse maha.

Vananev nahk → 24h maskid

24h maske tuleb öösel peal hoida. See on loodud just selleks, et kui sina magad rahulikult enda unetunde täis, toob see mask värskuse tagasi.

Allikas: Thought Catalog