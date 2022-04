MEENUTA! Kumb ütles esimesena need kolm võlusõna ja milliseid motiive võib see peegeldada?

Paljud inimesed arvatavasti usuvad, et naised avaldavad esimesena armastust, siis tegelikult on hoopis vastupidi! Mehed ütlevad naistest sagedamini esimesena "ma armastan sind". Huvitav on veel see, et mehed tunnevad armastust naise vastu varem kui naine mehe vastu. Mõned tõendid viitavad sellele, et mehed hakkavad kaaluma oma armastuse avaldamist naisele keskmiselt 42 päeva varem kui naised.

Kuigi mehed võivad varem öelda "ma armastan sind", näitavad kultuuridevahelised uuringud, et naised panustavad enda romantilistesse suhetesse emotsionaalselt rohkem kui mehed. Mis paneb kindlasti mõtlema järgnevate küsimuste peale: kui naised ja mehed ütlevad "ma armastan sind", siis kas nad mõtlevad sama asja? Kas naised ütlevad "ma armastan sind", peegeldades oma emotsionaalset seotust või midagi muud? Kas mehed ütlevad neid sõnu oma pühendumuse märgiks või on neil mõni muu motiiv?

Suhteeksperdid on uurinud inimeste aluseks olevaid kavatsusi, vaadeldes konkreetselt "ma armastan sind" ütlemise ajastust võrreldes seksuaalse tegevuse ajastusega suhetes. See on mõjuv viis kavatsuste vaatlemiseks. Kui "ma armastan sind" ajastus ja seks on omavahel seotud, on võimalik, et mehe ütlus "ma armastan sind" võib olla strateegiline taktika: evolutsioonilisest vaatenurgast võivad mehed armastuseavaldust kasutada, et viidata justkui pikaajalisele pühendumisele. Mida nad tegelikult tahavad, on seks.

Mistõttu on naised üldjuhul skeptilised, kui mees avaldab armastust varajases suhtestaadiumis. Seevastu mehi, kes ütlevad pärast seksi "ma armastan sind", peetakse ausateks.

Kokkuvõtlikult võib siiski öelda, et kui laual on maagiline lause "ma armastan sind", on kasulik hinnata, kas sina ja su partner olete nende sõnade tähenduses ühel lainel. Kas sina või sinu partner otsite pigem emotsionaalset või füüsilist suhet? Või hoopiski mõlemat? Arvestades mängitavaid motiive, võiksite paremini mõista, mida see üleminekupunkt teie suhetes tähendada võib.

Allikas: Psychology Today