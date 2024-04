Sageli alustavad nad suhet väga kiirelt ja lisavad suhtesse ääretult palju emotsioone. Selle jaoks on isegi oma termin – seda nimetatakse armastuse pommitamiseks (ingl k love bombing). Neile meeldib „pommitada“ ilusate sõnade, suurte tundeavalduste ja kingistustega. Arusaadavalt tekib peale seda kiirelt kiindumus, sest sa saad pidevalt tähelepanu, mis on väga hea tunne. Ent siit kõik algab – mürgises suhtes kasutatakse „armastuse pommitamist” selleks, et sinuga psühholoogiliselt manipuleerida.