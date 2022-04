Tahad saada enda kaaslase sõprade heakskiitu? Järgi neid lihtsaid viise ja sinust saab nende uus lemmik

See on ülioluline! Ära keeldu kutsest lihtsalt sellepärast, et oled närvis, et tema sõbrad võivad ja ilmselt hakkavadki sind puurima. Kui hakkad koos kallima ja ta sõpradega väljas käima, näitad niiviisi enda initsiatiivi. Ja pealegi, öeldakse ju, et ütle, kes on su sõbrad ja ma ütlen kes oled sina — seega tänu sõpradega kohtumisele võid nii paljutki enda kaaslase kohta teada saada.