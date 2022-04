Naine, ära unusta ka keerulistel aegadel enda eest hoolitseda! Nõuanded, kuidas kevadel oma heaolu eest hoolitseda

„Kui hoolitseme enda eest ja seame iseenda heaolu prioriteediks, saame kergusega abistada ja toetada ka teisi. See on seesama, miks lennuks on ohuolukorras soovitus panna hapnikumask alati enne endale ja alles siis abistada teisi. Ja kui me valime ennast toetada väikeste sammuda kaupa, siis saavad väikestest sammudest järjest suuremad ning ennast hästi tundes saame tuua oma ellu taas rohkem rõõmu ja positiivseid mõtteid,“ usub ta.

Üks viis enda eest hoolitseda on iluprotseduurid

Berit selgitab, et võttes endale aega ja tehes iluprotseduure me tunneme enamasti, et oleme hoitud ja poputatud ja selles tundes mõnuledes meie keha ja meel rahunevad.

„Kui naine tunneb ennast hästi ja naiselikuna, siis see sisendab tubli annuse enesekindlust ja lisab ellu kergust, nii et väljakutsed ja murekohad võivad hakata lahenema kui võluväel, sest olles iseendaga harmoonias on ka lahenduste leidmine lihtsam,“ räägib ta.

Koduste iluhoolitsuste tegemisel võid proovida ühte Beriti nippi. Enne kui mingit tegevust hakkad tegema, aga samas nagu ei viitsiks, siis ütle endale, et teed seda ainult ühe minuti. Tegelikult teed seda ikka kauem, kui see on meeldiv.

Paratamatult võib vahel tunduda, et iluprotseduurideks ei ole aega. Beriti enda jaoks toimib kõige paremini hommikul veidi varasem ärkamine. Ta mõtleb enne magamaminekut läbi, mis kell peaks hommikul ärkama, et oma päevategevustega rahulikult alustada jõuaks ja paneb äratuskella näiteks 15 minutit varasemaks, et tekitada kohe päeva algusesse mõnus veerandtund iseenda eest hoolitsemiseks.

„See on iseenesest pisikene muudatus, aga selliselt saame luua imelise alguse oma igale päevale,“ arvab ta.

Looduses on kevad imeline ärkamise ja taassünni periood

Berit usub, et ka inimestena me otsekui ärkame talveunest, muutume värskemaks ja rõõmsaks, puhkeme justkui õide. Kevad on justkui väike restart ja seeläbi parim aeg taas üle vaadata oma ilurituaalid ning otsustada, milliseid tegevusi taas oma päevadesse tagasi tuua või milliseid juurde lisada.