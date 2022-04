Diana elu nagu filmis: lugu sellest, kuidas minu hea väljanägemisega sõbranna lõi üle minu lemmikmehe

Siis ühel päeval ütles Diana mulle, et Ragnar oli ta Tartusse kinno kutsunud, nad olid õhtul linnas jalutanud ja Toomemäel suudelnud. “Kui alatu sa oled!” hüüdsin mina ja jooksin nuttes koju. Õnneks polnud kedagi kodus. Vastik reetur! Ta teadis ju, et ma olen Ragnarisse armunud ja tegi mulle nii tohutult haiget! Kas ta mõtles jooksma hakates kohe, et võtan Ragnari endale?