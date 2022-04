"Nii nagu enamik sõltuvusi, algasid asjad väikselt. Öeldakse, et kui kasvad vaesuses, mõistad hilisemas elus, et sa tahad endale kõike lubada, kui sul on selleks võimalus," alustab 55- aastane naine rääkimist oma sõltuvusest. Ostusõltuvusest.