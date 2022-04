Terapeut jagab nõu: mida teha, kui laps peegeldab sinu enda ebakindlusi?

Enesearenguterapeut Ingrid Joya Tsirel meenutab, et lapsepõlves oli ta vaikne ja tagasihoidlik tüdruk, kes tundis läbivalt, et ei ole piisavalt ilus, tark ja hea. Vaatamata sellele, et nii mõnigi ütleks, et Joya näeb välja kui haldjas oma pikkade blondide juustega, ei tundnud ta end oma nahas kuigi hästi. Eriti teravalt taipas ta seda siis, kui oli juba täiskasvanud naine ja ema ning samade muredega maadles tema tütar.