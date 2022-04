Halb harjumus! See on üks põhilisi vigu, millega oma panni ära rikud

Panni üle kuumutamine on üks põhilisi vigu. Pliidi võimus keeratakse põhja, et pann kiiresti soojeneks, aga tihtipeale jääb see tühjalt kuumenema. Niimoodi kahjustuvad panni nakkumisvastased omadused ja panni eluiga lüheneb kiiresti. Parem ja kasulikum on panni kasutada poolel kuumusel või kahe kolmandiku peal.