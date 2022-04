Oled õnnelik kassiomanik? Vaata, millise järelduse saab sellest sinu voodielu kohta teha

Nimelt leidsid teadlased, et kassiomanikud on parema väljanägemisega - saledamad ja tervemad ning seksivad oluliselt rohkem, kui need, kel kassi kodus pole. Nimelt lausa 63%!

Kõiges selles saab aga "süüdistada" hoopis parasiiti, mida kassiomanikud enda teadmata edasi kannavad. Tegemist on Toxoplasma gondii nimelise parasiidiga. Toxoplasma gondii on parasiitne ainurakne eukarüoot, mis põhjustab nakkushaigust toksoplasmoos, vahendab Wikipedia.

Arvatakse, et kuni igal kolmandal britil on toksoplasmoos, kõige sagedamini on see saadud vahetamata kassiliiva tõttu. Kuid enamik inimesi ei tea, et nad seda kannavad.

Teadlased analüüsisid 213 täiskasvanu andmeid, kusjuures nakatunud osutusid kolmandiku võrra atraktiivsemaks. Samuti näisid nad viiendiku võrra tervemad kui nakatumata inimesed.

Naised, kes olid parasiidi edasikandjad, kaalusid ka kümme protsenti vähem.

On ebaselge, kuidas see inimesi mõjutab. Kuid arvatakse, et infektsioon mõjutab geene, mis kontrollivad "õnnehormoonide" serotoniini ja dopamiini tootmist.

Juhtivteadur Javier Borráz-León, Soome Turu ülikoolist põhjendab asja nii: "Parasiit võib põhjustada muutusi inimese peremeesorganismis ning välimuses ja käitumises, et suurendada haiguse levikut."

Tulemused avaldati ajakirjas PeerJ.

allikas: The Sun