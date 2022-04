Võta edukatelt eeskuju! Need on miljardäride rahatarkused, mis aitavad ka sinul kokku hoida

Vaata, millised on miljardäride 6 saladust, mis aitavad sul raha kõrvale panna!

Kui sa just ei ole sündinud rikkana, kuldlusikas suus, siis on sul sellest hoolimata võimalik ise oma rikkus üles ehitada. On selliseid inimesi, kes saavad rikkaks üleöö (läbi päranduste või lotomängu), teistel aga on võimalik vähehaaval jõukaks saada, kui nad hakkavad elama järgmiste soovituste järgi.

Millised on kõige rikkamate inimeste saladused?

Maailma rikkamatel inimestel on ka omad meetodid, mis on neil aidanud jõuda tippu: Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk – kõigil on oma isiklikud nipid.

Sageli on tegemist isikliku enesearengu kujundamisega: nende hoiak ja igapäevased harjumused on teatud mõtteviisi tulemus. Nad ei mõtle rahast kui millestki halvast, vaid kui positiivsest nähtusest.

1. soovitus : Kujuta end oma peas rikkana ette

See on enesearengu maailmas väga laialdaselt kasutuselolev meetod, mida nimetatakse visualiseerimiseks. Visualiseerimine seisneb selles, et sa kujutad endale ette, nagu sa oleksid juba oma eesmärgi saavutanud ja elad sellist elu, nagu sooviksid. Visualiseerida tuleb vaikuses ja rahus.

Sule silmad ja kujuta mõne minuti jooksul ette oma tulevast unistuste elu. Kui sa tahad saada lauljaks, siis kujuta ennast laval rahvamassi ees laulmas. Kui sa tahad saada rikkaks, siis kujuta ette, milline oleks su elu siis, kui sul oleks nii palju raha, nagu sa seda sooviksid. Sa pead suutma ennast veenda, et sul on kõik võimalused ja vahendid, et osta endale ükskõik mida. Et sa oled vaba rahamuredest.

USA motivatsioonikõneleja Anthony Robbins, kelle varandus ulatub 500 miljoni dollarini, soovitab just seda meetodit. Rohkem on ta tuntud küll Tony Robbinsi nime all, tegemist on kõige kuulsama enesearengu mentoriga praegusel hetkel. Ta on nõustanud selliseid kuulsusi nagu printsess Diana, Bill Clinton ja Oprah Winfrey.

2. soovitus : Ära raiska oma raha mõttetult