Kosmeetik hoiatab: just see häire on oluline tegur pigmendilaikude tekkeks

"Olulise tegurina toob ta välja hormonaalse tasakaalu häire. "Enamasti on pigmendilaigud naiste probleem. Peamiseks põhjustajaks on välised hormoonid, nagu rasestumisvastased tabletid ja plaastrid või muu hormoonravi, mis muudab naha päikesele tundlikuks. Samuti mõjutavad sisemised hormonaalsed muutused, nagu rasedus, premenopaus, maksahäired, ka kergemad munasarjade ja kilpnäärme funktsiooni häired," sõnab kosmeetik.

Kolmandaks teguriks pigmendilaikude tekkel on aga aeglane mikrovereringe.