Üks praktilisemaid kohti, kus lapsele lihtsad rahatarkuse põhimõtted suurema jonnita selgeks teha

Swedbanki uuring on näidanud, et vaid 21% vanematest on enne taskuraha andmist rääkinud lapsega põhjalikult raha väärtusest ja selle kasutamisest, ja kulutuste planeerimisest ja säästmisest.

Aga kuidas siis hakata oma lastega rahast rääkima? Ühekorraga ja äkki? Ja kindlasti tekib peas ka küsimus: kas laps pole rahajuttudeks veel liiga noor…?

Vastame neile küsimustele tagantpoolt ettepoole. Tegelikult pole kunagi liiga vara, et lastega rahast rääkida — selles nõustuvad nii haridus- kui ka finantseksperdid. Kindlasti ei pea rääkimist alustama ka kõigest ühekorraga, vaid tasub silmas pidada, et teemad oleksid lapsele eakohased ja tema igapäevaelus praktilised. Alustamine on igal juhul pool võitu — rahatargaks ei saada ühe päevaga.

Paneme kirja 5 lihtsat teemat, millest vestlust alustada olenemata sellest, kui vana laps parasjagu on.

1. Arutlege, mis vahe on vajadustel ja tahtmistel

Sageli on meie vajadused ja tahtmised üksteisega nii läbi põimunud, et nendel tunnetel on raske vahet teha ka täiskasvanutel. Lapse jaoks võivad need esialgu tähendada ühte ja sedasama, ehkki see tegelikult nii ei ole. Neil tasub õppida vahet tegema. Eluline tõsiasi on, et kõigepealt peame tegelema vajadustega, aga seejärel tahtmistega. Mida see lapsele eakohasel viisil võiks tähendada?

Näiteks võib rääkida: kui kõht on tühi, siis me ju mänguasjaga mängida ei taha. Sarnane on lugu rahaga: enne on tarvis arvestada raha toidu ostmiseks, seejärel saame vaadata, kas eelarvesse mahub ka mänguasjade ostmine. Võimalus selliseks vestluseks võib tekkida siis, kui laps näeb mõnda reklaami või on näinud, et lasteaias/kooli on teisel lapsel uus ja vinge mänguasi.

Sellest, kuidas vajadustest ja tahtmistest lapsega rääkida, on lahti seletanud ka „Tom õpib rahamängu” autor Riin Tuttelberg.

2. Millest sa unistad?