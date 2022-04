Naise kosmiline elamus teise naisega: tema osavad näpud ja huuled kinkisid mulle unustamatu kogemuse. Palun korrata!

“Seks kahe naise vahel on mulle alati tundunud metsikult ilusana: väänlevad kehad ja õrnad puudutused on lummav vaatepilt. See on ka kindlasti otsingusõna, mille toksin veebisaitidele, et end üles kütta. Keegi ei tunne ju naise keha paremini kui naine ise või siis… teine naine.

Esimene kogemus oli mul teadlikult otsitud ja see sai ilmsiks tänu suhtlusportaalist leitud kaunile kaaslannale, kel endal oli juba aastatepikkune kogemus. Rääkisime juttu, jõime veini ja siis tõi ta välja oma lelukasti, mille sisuks olid sajad ja sajad põnevad lelud. Kuid need jäid sel õhtul pigem tagaplaanile. Osavad näpud ja huuled kinkisid mulle uskumatu kogemuse ja täna võin kindlalt öelda, et seks peeniseta võib olla hulga nauditavam!

Mehed sageli ei viitsi voodis vaeva näha ega keskenduda eelmängule, kuid naiste jaoks on see orgasmi saavutamiseks üks kriteeriume. Naine saab sellest aru, oskab seda hinnata ja ka pakkuda. See, mis toimub kahe naise vahel voodis on loominguline ja põnev. Ta ei murra sind maha, vaid jagab naudingut.“ — Merca, 39

Loe ka teiste vallatuid kogemusi siit: Eestlannad pihitoolis | Voodis teise naisega — fantaasia, mida igal juhul ellu viia või…