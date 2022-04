Ära tee end narriks! Need on asjad, mille kohta on piinlik CV-s valetada

Mille kohta ei tohiks aga kunagi oma tööotsingutel valetada?

Oskused

Näiteks kui kandideerid tööle, kus on oluline teatud programmide kasutamise oskus, mida sa tegelikult ei valda, siis pole mõtet ennast narriks tegema minna.

Tõenäoliselt ei omanda sa seda oskust paari päevaga.

Haridus

Isegi kui sinu koolitee on mõnel põhjusel katki jäänud, ei peaks sa oma CV-s seda ilustama. Targem on olla aus ja rääkida, kuidas asjad olid. Lõpuks loeb see, kes sa oled täna ja mida sa oskad täna.

Kriminaalne minevik

Kui sinu nime järgi peaks olema karistusseadustikus märge, siis tasub ka seda mainida. Palju piinlikum on see, kui tööandja peaks selle ise avastama. Lihtsam on ära rääkida ja selgitada ning jätad endast palju parema mulje.

Vähene töökogemus

Kui sinu tööelus on lüngad, näiteks kuude või isegi aastatepikkused pausid, ei tasu neid täita väljamõeldud töökohtadega. Maailm on väike ja võimalik, et sinu potentsiaalne uus tööandja on päriselus hea tuttav selle tööandjaga, keda sa eksikombel oma CV-s esile tõid. Valel on lühikesed jalad ja seepärast on targem mitte üldse valetada.

Töökohustused, mida oled täitnud

Kui pead mingil põhjusel loetlema oma varasemad töökohad ja töökohustused, näitab teie tööandjale, kui kvalifitseeritud sa oled. Nii et kui sa pole kunagi varem klienditeenindusega tegelenud, ära kirjuta seda oma CV-sse. Kogenud töötajat on lihtne uuest eristada.

allikas: allwomanstalk.com