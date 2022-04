Aeg juuksurisse minna? Need on selle kevade kuumimad soengutrendid

Lihtsaim viis oma välimusele uut hingamist anda, on muuta on soengut. Kuid millist lõikust teha või kuidas juuksed sättida? Ammuta inspiratsiooni siit!

Tuhmpruun

Just see on käesoleva hooaja lemmiktoon. Nimelt on moes loomulikkus ja pooltoonid. Seda trendi kutsutakse hellitavalt ka portobello seene tooniks.

Seksikad salgud

Sel hooajal ei ole vahet, milline on sinu juukselõikus, kui pikkust on piisavalt, et need siduda pealaele kinni. Kuid see ei ole veel kõik, trendikas on kinnisest soengust välja sikutatud ka mõned salgud, et jätta lohakam üldmulje.

Järku lõigatud juuksed

90ndad ei jäta meid maha ka sel hooajal. Nimelt on soengumoes kanda kinnitanud viimati üheksakümnendates moes olnud järku lõigatud juuksed.

Bob

60ndatest pärit lühike, trendikas ja ülimugav lõikus, nimega bob, on taaskord moepildis tagasi. Seega, kui oled mõelnud, et võiksid kevadet tervitada lühemate juustega, on bob igati trendikas valik!



Juukseaksessuaarid

Kui sa pole päris kindel, et tahad oma välimust muuta, kuid soovid siiski seda veidi värskendada, siis on abiks juukseaksessuaarid, mida kevadtrendid samuti igati soosivad. Näiteks on moes suured juukseklambrid, mida viimati kohtasime samuti üheksakümnendatel.



Särtsakad salgud