Kas julgeksid? Supermodell Bella Hadid jagab üllatavat lihtsat ilunõuannet, mida saame kõik proovida

Kui hommikune jääkülmas vees kümblemine pole päris sinu teema, siis nüüd on selleks ka lihtsam ja nutikam võimalus. Nimelt avaldab hinnatud supermodell Bella Hadid oma Instagrami kontol, et uputab sageli hommikuti oma näo jäävanni. Hadid valab kaussi jääkuubikud ning surub oma näo mõneks sekundiks nende sisse.

Miks ta seda teeb? Põhjuseks on see, et külm eemaldab üsna tõhusalt hommikuse turse, vähendab naha põletikku ja parandab verevarustust, muutes näo ka koheselt säravamaks. Hiljem masseerib naine jääkuubikutega nägu, et taandada kõik tursed ja põletikud.