Pikkade talvekuude tulemusena on juuksed täiesti kahjustunud? Nüüd pead just nende vitamiinidega end üllatama

Mütsi kandmine on talvisel ajal juuste kaitsmiseks apteegi konsultandi hinnangul asendamatu. “Viis miinuskraadi on maksimum, mil ilma mütsita käia ja niiskete juustega ei tohi talvel kunagi õue minna,” juhib Talbre tähelepanu ning selgitab, et karge ilmaga peanaha vereringe aeglustub ning juuksed ei saa piisavalt toitaineid, mistõttu nad nõrgenevad. “Külma mõjul võivad kahjustuda ka juuksesibulad ning seetõttu võivad juuksed hakata välja langema. Lisaks aeglustab külm juuste kasvu, juuksed lähevad tuhmimaks ja juukseotsad lõhenevad kergemini,” selgitab Talbre. Konsultant lisab, et külm niiskus kahjustab juuste soomuskihti ja muudab juuksed kergemini katkevateks ning seetõttu on pikad ja keemiliselt töödeldud juuksed lume ja lörtsi suhtes kõige tundlikumad.