Oluline teada: käitumisviisid, mida ei tohi mitte kunagi ühegi mehe puhul aktsepteerida ega andestada

Milliseid asju aga ei tohi andestada ega kahe silma vahele jätta?

Vägivald

Vägivald ei ole ainult füüsiline. Ka verbaalne vägivald on vägivald. Kui su kaaslasel on harjumuseks sulle oma sõnadega haiget teha või kui ta kasutab sinu peal füüsilist vägivalda, siis ei tohi sa sellise mehe kõrvale jääda. Ka siis, kui see vägivald piirneb asjade lõhkumisega, peaks see sind valvsaks tegema. Sellised harjumused ei kao kuskile, vaid muutuvad ajaga sagedamaks.

Truudusetus

See, kes petab ühe korra, jääbki enamasti petma. Kui inimene on piirist üle astunud ühe korra, on üsna tõenäoline, et ta teeb seda veel. Kui su kaaslane on eelmistes suhetes juba olnud truudusetu, siis pole see võimatu, et ta ka sind petab. Iga normaalse suhte aluseks on vastastikune usaldus.

Sõltuvus

Narkomaania, alkoholism, seksuaalne sõltuvus ja kompulsiivne käitumishäire mõjuvad igale suhtele hävitavalt. Kui su kaaslasel on sõltuvusprobleeme, siis tea, et see paneb ohtu tema suhted, rahalise olukorra, karjääri ja isegi elu. Sõltuvusprobleemidega inimene peab ennekõike iseennast ravima.

Haiglane armukadedus

Kui mees on liiga armukade, siis pole tal tõenäoliselt ei normaalset enesehinnangut ega enesekindlust. Normaalse mõistusega mees mõistab, et ta naisel on vaja sotsiaalseid suhteid teiste inimestega, ilma et ta näeks selle taga alati truudusetust. Kahjuks toob haiglane armukadedus endaga tihti kaasa vägivalda ja vihahooge.