Miks meil on vanaema? Väikese poisi vastus on üsna üllatav

Vanaema on tavaliselt see, kes on hea ja rahulik ning kes mõistab lapse muresid paremini, kui keegi teine. Ta on see, kes last hoiab ja hellitab omal moel.

Kui ühelt väikeselt poisilt küsiti, miks Jumal lõi vanaemad, siis oli tema vastus üsna üllatav.

Ta vastas: "Ma arvan, et vanaemad loodi selleks, et hoolitseda oma lastelaste eest ja neid armastada."